Роспотребнадзор проводит проверку в магазине, в котором петербурженка купила пирожок с опарышами. ЧП случилось в выходные. В торговой точке на улице Руставели, 13 женщина купила ребенку пирожок с мясом, в котором обнаружились опарыши.

Роспотребнадзор проводит проверку в магазине, в котором петербурженка купила пирожок с опарышами. ЧП случилось в выходные. В торговой точке на улице Руставели, 13 женщина купила ребенку пирожок с мясом, в котором обнаружились опарыши.Как передает ГТРК "Санкт-Петербург" со слов петербурженки, она купила ребенку две булочки, первая не вызвала подозрений. Но, когда девочка откусила вторую сдобу, то стала жаловаться на отвратительный запах и белых червяков в мясе.Женщина незамедлительно вызвала скорую помощь и полицию. Медики осмотрели ребенка и отпустили. С помощью полицейских женщине удалось получить кассовый чек магазина. Теперь торговая точка закрыта.Специалисты Роспотребнадзора выявили в магазине многочисленные нарушения — от несоблюдения температурного режима хранения и просроченные продуктов, до грязи и мух. В рамках проверки взяты пробы для лабораторных исследований.Стоит отметить, что это не первая претензия к магазину со стороны покупателей. Уже возникали претензии к качеству алкоголя, а также к его продаже в запрещенное время.