Главное событие праздника – вечерний концерт – посетили сто тысяч гостей

Главное событие праздника – вечерний концерт – посетили сто тысяч гостей«Ростелеком» обеспечил трансляцию концерта ко Дню семьи, любви и верности, который прошел 6 июля в городе Муром Владимирской области. Цифровой провайдер протянул к месту проведения праздника километр волоконно-оптического кабеля, чтобы каждый желающий мог наблюдать за мероприятием из любой точки земного шара.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«С 2017 года «Ростелеком» дарит возможность всем жителям страны посмотреть телевизионную трансляцию концерта ко Дню семьи, любви и верности. В этот день улицы Мурома переполнены желающими попасть в эпицентр праздника. Специально для тех, у кого такой возможности нет, «Ростелеком» обеспечил онлайн-трансляцию мероприятия с набережной Оки. Использование двух независимых каналов связи – основного и резервного – полностью исключило вероятность аварий и прерывания вещания».Главное событие праздника – вечерний концерт – посетили сто тысяч гостей. Изюминкой развлекательной программы 2019 года стала подготовленная администрацией округа Муром фотозона, посвященная тематике свадеб народов мира. Гости могли сфотографироваться в костюмах женихов и невест практически со всего света: Японии, Голландии, Шотландии, Эквадора, Белоруссии, стран Африки. Крепкие муромские семьи, прожившие в браке 40, 50 и 60 лет, получили медали «За любовь и верность».