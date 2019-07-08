Саша Савельева показала фотографию с мужем и новорожденным
сыном. Поклонники, так надеявшиеся увидеть, наконец, малыша, разочарованы.
Саша Савельева показала фотографию с мужем и новорожденным
сыном. Поклонники, так надеявшиеся увидеть, наконец, малыша, разочарованы.
Саша Савельева имя сына и то держала в секрете до недавнего
времени. А уж портрета малыша фанаты дождутся не скоро. Певица в очередной раз
разочаровала подписчиков, понадеявшихся на новую публикацию звезды в Instagram – на снимке видна
лишь коляска.
Зато сама Саша Савельева и ее супруг Кирилл Сафонов
предстали во всей красе. Пара поздравила всех подписчиков с праздником. "День
Семьи, Любви и Верности! Как приятно праздновать втроем", – подписала
снимок певица.
Фанаты в долгу не остались. "Я за Вас очень рада.
Чудесная семья", "Вечной вам, крепкой, взаимной любви и Верности",
"Счастья вам мои хорошие", -
оставили множество теплых комментариев подписчики.
родила сына Леона в конце марта. Беременность
артистка тщательно скрывала – так что новость о пополнении в семействе застала
фанатов врасплох. Теперь они ждут, когда же звездная мама покажет им своего
малыша.
В июне назвали "Мамой года".
Артистка получила премию, обойдя Ирину Дубцову, Викторию Дайнеко, Олесю
Судзиловскую и других российских звезд. На сцену в ближайшее время певица
возвращаться не планирует. Тем не менее, Саша быстро вернула себе форму – и
всего через 3 месяца после родов фотографируется в нижнем белье.