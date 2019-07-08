Саша Савельева показала фотографию с мужем и новорожденным сыном. Поклонники, так надеявшиеся увидеть, наконец, малыша, разочарованы.

Саша Савельева показала фотографию с мужем и новорожденнымсыном. Поклонники, так надеявшиеся увидеть, наконец, малыша, разочарованы.Саша Савельева имя сына и то держала в секрете до недавнеговремени. А уж портрета малыша фанаты дождутся не скоро. Певица в очередной разразочаровала подписчиков, понадеявшихся на новую публикацию звезды в Instagram – на снимке видналишь коляска.Зато сама Саша Савельева и ее супруг Кирилл Сафоновпредстали во всей красе. Пара поздравила всех подписчиков с праздником. "ДеньСемьи, Любви и Верности! Как приятно праздновать втроем", – подписаласнимок певица.Фанаты в долгу не остались. "Я за Вас очень рада.Чудесная семья", "Вечной вам, крепкой, взаимной любви и Верности","Счастья вам мои хорошие", -оставили множество теплых комментариев подписчики.родила сына Леона в конце марта. Беременностьартистка тщательно скрывала – так что новость о пополнении в семействе засталафанатов врасплох. Теперь они ждут, когда же звездная мама покажет им своегомалыша.В июне назвали "Мамой года".Артистка получила премию, обойдя Ирину Дубцову, Викторию Дайнеко, ОлесюСудзиловскую и других российских звезд. На сцену в ближайшее время певицавозвращаться не планирует. Тем не менее, Саша быстро вернула себе форму – ивсего через 3 месяца после родов фотографируется в нижнем белье.