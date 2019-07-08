Имя пресс-секретаря Анны Исаевой в последние месяцы звучит чаще, чем имена опекаемых ею артистов. Кстати, многие думают, что шумиху провоцирует она сама – ради пиара, но это совсем не так.

Имя пресс-секретаря Анны Исаевой в последние месяцы звучит чаще, чем имена опекаемых ею артистов. Кстати, многие думают, что шумиху провоцирует она сама – ради пиара, но это совсем не так.О бедной Юлии Началовой зачастую пишут нелепицу. То обсуждают "мироточащий" крест на ее могиле и якобы происходящие там чудеса, то спорят о паломнических турах к месту захоронения певицы, то предлагают переименовать в ее честь улицу и воздвигнуть храм. А когда артистку захотели объявить святой, вовсе грянул скандал!И по каждому поводу журналисты звонят Анне Исаевой, а та вынуждена опровергать, разъяснять позицию семьи, давать комментарии. Вот и кажется людям, что все новости генерирует сама Исаева – так много ее в информационном пространстве. Однако Анна лишь выполняет функции пресс-секретаря (хотя ей за это после смерти звезды не платят), ибо Юлия уже, увы, ничего не может ответить падким на сенсации репортерам.Многие думают, что Исаева пиарится на Началовой, потому называют ее резонансные выступления в прессе плясками на костях. Конечно, это не так. Пиар нужен для продвижения на рынке товара или услуги, Исаева же ничего не продает. Анна посвятила Юлии много сил и времени, но это не единственная артистка, которую она раскручивала. Остальные же почему-то померкли."Меня теперь всю жизнь будут с Юлей сравнивать, читая мой личный Instagram, и ее имя приписывать в заголовках? – возмущается Исаева. – Люди! Я 47-летняя тетя, у меня за спиной большой пробег. Что же вы пытаетесь вычеркнуть из моей жизни все, что ее сопровождало прежде? Я вообще-то фрилансер, всю жизнь работаю одновременно над несколькими проектами. И Юля это знала всегда!"Не нравится народу и то, что в Instagram пресс-секретаря изредка появляются фотографии с . Но ведь Анна была очень дружна со своей подопечной. Так стоит ли осуждать ее за желание поделиться наблюдениями и эмоциями?!Исаева устала от того, что ее имя треплют в хвост и в гриву, поэтому решила ненадолго уйти в тень. Вместе с семьей она покинула Россию и до осени обосновалась в Болгарии. Анна надеется, что за пару месяцев страсти улягутся, а массовый психоз закончится.