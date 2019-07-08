Департамент цен и тарифов администрации Владимирской области подсчитал эту цифру

Департамент цен и тарифов администрации Владимирской области подсчитал эту цифруДепартамент цен и тарифов администрации Владимирской области подсчитал, сколько стоил бы проезд на автобусах, если бы во Владимире продолжал ездить только дизельный транспорт. Получилось, что платили бы мы 29 рублей.Напомним, что 4 июля на открытом заседании правления департамента цен и тарифов предельную стоимость проезда в общественном транспорте подняли на 2 рубля. С 10 июля стоимость проезда в автобусах составит 24 рубля, а в троллейбусах — 23 рубля.В расчёте тарифа на городские перевозки учитывали наличие 194 автобусов, из которых 106 работает на газомоторном топливе, 88 – на дизельном. При это доля топливной составляющей в тарифе – 31,5% или 264,77 миллиона рублей, в том числе 87 миллионов рублей – это расходы на газомоторное топливо.В департаменте отметили, что доступный тариф во Владимире по расчёту составил 26 рублей за одну поездку. Доступность определяют на базе соцстандарта транспортного обслуживания населения с использованием показателей средней зарплаты по данным статистиков, количества поездок пассажиров в городском сообщении (60 поездок) и минимальной доле расходов населения на транспортные услуги (4%).Среди причин повышения стоимости проезда - снижение пассажирооборота, увеличение стоимости топлива и затрат по электроэнергии; изменение ставки НДС и внедрение с 1 июля автоматизированной системы оплаты проезда.