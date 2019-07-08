Тина Канделаки нашла организатора атаки на Владимира Путина. Телеведущая уверена, что за выходкой сотрудника грузинского канала Рустави стоит Михаил Саакашвили.

Тина Канделаки нашла организатора атаки на Владимира Путина.Телеведущая уверена, что за выходкой сотрудника грузинского канала "Рустави"стоит Михаил Саакашвили.Тина Канделаки заявила, что Михаил Саакашвили, начиная с2008 года, разваливает Грузию. А выходка ведущего на телеканале, которымвладеет экс-президент страны, как раз способствует процессу распада. Уже сейчаспо реакции простых грузин видно, что подобные инциденты могут вызватьмеждоусобную войну."Большинство грузин, живущих на территории Грузии,против национализма и радикализма. И сегодня очень важно, чтобы вот этотгрузинский голос был услышан. Он гораздо мощнее голоса жующего галстукнедополитика, недоэкс-президента и недочеловека", – добавила Канделаки.Как заявила в эфире передачи "60 минут",события у телеканала "Рустави 2" показали, что грузинский народ недаст растоптать себя политическому преступнику.Причиной скандала, который прокомментировала ,стали грубые высказывания ведущего авторской программы "P.S." ГеоргияГабуния. Он употребил нецензурные выражения в адрес российского президента иродителей Владимира Путина. Однако поддержки у зрителей телеведущий не нашел: сотнижителей грузинской столицы собрались перед зданием канала и потребовали уволитьжурналиста, а заодно и гендиректора "Рустави 2", напоминает РИА Новости.