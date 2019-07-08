Тина Канделаки нашла организатора атаки на Владимира Путина.
Телеведущая уверена, что за выходкой сотрудника грузинского канала Рустави
стоит Михаил Саакашвили.
Тина Канделаки нашла организатора атаки на Владимира Путина.
Телеведущая уверена, что за выходкой сотрудника грузинского канала "Рустави"
стоит Михаил Саакашвили.
Тина Канделаки заявила, что Михаил Саакашвили, начиная с
2008 года, разваливает Грузию. А выходка ведущего на телеканале, которым
владеет экс-президент страны, как раз способствует процессу распада. Уже сейчас
по реакции простых грузин видно, что подобные инциденты могут вызвать
междоусобную войну.
"Большинство грузин, живущих на территории Грузии,
против национализма и радикализма. И сегодня очень важно, чтобы вот этот
грузинский голос был услышан. Он гораздо мощнее голоса жующего галстук
недополитика, недоэкс-президента и недочеловека", – добавила Канделаки.
Как заявила в эфире передачи "60 минут",
события у телеканала "Рустави 2" показали, что грузинский народ не
даст растоптать себя политическому преступнику.
Причиной скандала, который прокомментировала ,
стали грубые высказывания ведущего авторской программы "P.S." Георгия
Габуния. Он употребил нецензурные выражения в адрес российского президента и
родителей Владимира Путина. Однако поддержки у зрителей телеведущий не нашел: сотни
жителей грузинской столицы собрались перед зданием канала и потребовали уволить
журналиста, а заодно и гендиректора "Рустави 2", напоминает РИА Новости.