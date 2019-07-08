Неизвестные попытались переправить смартфоны и сим-карты в колонию строго режима, однако сотрудники исправительного учреждения продемонстрировали бдительность и сорвали попытку технологичной доставки. Инцидент в Нижнем Тагиле попал в объектив камеры наблюдения.

Пресс-служба регионального управления Федеральной служба исполнения наказаний по Свердловской области обнародовала кадры перехвата квадрокоптера с запрещенными предметами, предназначавшимися для заключенных.Как рассказали в ведомстве, в минувшую пятницу, 5 июля, сотрудники ИК-5 в Нижнем Тагиле заметили дрон, направлявшийся в сторону колонии строго режима, где в настоящее время отбывают наказание 1289 осужденных.Один из работников исправительного учреждения выдвинулся в сторону летательного аппарата, пересекшего границу охраняемого периметра и поймал его в тот момент, когда "дрон стал терять управление и начал снижаться".После осмотра квадрокоптера выяснилось, что к нему был прикреплен сверток, в котором находились смартфоны, сим-карты и карта памяти.