Труженица тыла из Зеленодольского района Татарстана получила новое жилье – необходимую сумму для покупки квартиры выделил казанский спонсор, пожелавший остаться неизвестным. Но дочь пенсионерки согласилась переехать при выполнении ряда условий.

Женщина пожелала видеть в новой квартире паркет вместо линолеума, теплые полы на балконе, а также потребовала снести стену.Для своей матери Дания Перминова купила в 2012 году трехкомнатную квартиру. Как уверяет женщина, о том, что дом был признан аварийным еще в 2011 году, она узнала лишь спустя три года после покупки недвижимости. Позже она писала, что ее 94-летнюю мать выселяют из дома, не предложив альтернативного жилья. Внимание на это обратил глава Следственного комитета Александр Бастрыкн.Власти района сообщили, что квартиру труженицы тыла оценили в 700 тысяч рублей. Та деньги брать не стала, а в 20-метровую однушку, которую предложили вместо ее жилья, переезжать отказалось.Когда история получила огласку, нашелся спонсор из Казани, выделивший 1,75 миллиона рублей на покупку новой квартиру, которую приглядела Перминова. Стоимость жилья составляет 2,9 миллиона рублей, и оставшиеся 1,15 миллиона женщина внесет сама – эти деньги она получила в качестве компенсации за аварийное жилье.Однако переезжать женщина не спешит. Как рассказали изданию "Бизнес Online" в пресс-службе администрации района, Перминова просит демонтировать стену, постелить на балконе теплый пол и заменить линолеум на паркет – работы она оценила в 450 тысяч рублей.В квартире побывали специалисты службы технадзора, постановили, что в квартире нужно установить сантехнику и электрическую плиту – работы обойдутся в 40 тысяч рублей, и их готов выполнить муниципалитет за свой счет.Последнее слово остается за Перминовой: отмахнется она от помощи или все же решит переехать, отметили в пресс-службе района