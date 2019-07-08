Полузащитник сборной Италии Стефан Эль-Шаарави продолжит карьеру в китайском клубе Шанхай Шенхуа. 26-летний футболист был приобретен у Ромы за 18 миллионов евро.

Полузащитник сборной Италии Стефан Эль-Шаарави продолжит карьеру в китайском клубе "Шанхай Шенхуа". 26-летний футболист был приобретен у "Ромы" за 18 миллионов евро.Эль-Шаарави подписал контракт с "Шанхай Шеньхуа" на три года. За это время итальянец египетского происхождения получит около сорока миллионов евро.В пролом сезоне Эль-Шаарави был лучшим бомбардиром "Ромы". В 29 матчах он зпбил 11 мячей и сделал 6 результативных передач.