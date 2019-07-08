Отмечать День семьи, любви и верности будут в столичных парках. Гостей ждут театрализованные балы, романтические прогулки и цветочное чаепитие.

Отмечать День семьи, любви и верности будут в столичных парках. Гостей ждут театрализованные балы, романтические прогулки и цветочное чаепитие.Особую программу празднования Дня семьи, любви и верности подготовили 18 столичных парков. Главная площадка — в музее-заповеднике "Царицыно".Там праздничные мероприятия начались еще накануне. На сцене выступил Большой симфонический оркестр, солисты Большого театра и известные эстрадные исполнители. По традиции семьям, прожившим в браке больше четверти века, вручили награды — медали "За любовь и верность".В парке "Зарядье" на сцене Большого амфитеатра сегодня вечером — костюмированный бал. Романтический вальс, мазурка, полька и кадриль: историческим танцам научиться смогут все желающие.А в саду "Эрмитаж" выступят фольклорные коллективы. Для всех гостей пройдет мастер-класс по флористике. Акцент, конечно, на ромашке: этот цветок — символ Дня семьи, любви и верности.В Парке Горького — квест "Лабиринт любви" и бесплатные экскурсии. Во время прогулок по Нескучному саду расскажут, как проводили время в парке знаменитые пары: Александр Пушкин и Наталья Гончарова, Екатерина II и Григорий Орлов, а также император Николай I со своей супругой Александрой Федоровной. Можно еще раз услышать об истории их любви.А еще можно отправиться на Цветочное чаепитие на свежем воздухе. Например, в Лианозовском заказнике приглашают прогуляться вдоль пруда, посмотреть на его обитателей — пару огарей, — а потом попробовать травяной чай со смородиной. В Серебряном бору угостят липовым чаем, в "Кузьминках" — целебным чаем с земляникой и малиной.На традиционные чаепития всей семьей приходите и в парк "Измайлово", Бирюлевский дендропарк и "Покровское-Стрешнево". В честь праздника ароматным чаем будут угощать всю неделю.