В соревнованиях приняли участие 268 сотрудников, представлявших 67 команд...
С 1 по 5 июля 2019 года в г. Казань прошел командный чемпионат МВД России по служебному многоборью.
В соревнованиях приняли участие 268 сотрудников, представлявших 67 команд МВД – УМВД по субъектам Российской Федерации.Программа соревнований включала следующие этапы:
- сдача экзаменов ПДД
- бег со стрельбой
- профессиональное и скоростное маневрирование
По итогам соревнований в общекомандном зачете места распределились следующим образом:
1 место – МВД по Республике Татарстан;
2 место – ГУ МВД России по Свердловской области;
3 место – МВД по Республике Башкирия;
4 место – ГУ МВД России по г. Москве.
В скоростном маневрировании экипаж в составе младшего лейтенанта полиции Алексея Тихонина (ДПС ГИБДД УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве) и майора полиции Георгия Зуева (2 ОПП ГУ МВД России по г. Москве) занял 3 место.