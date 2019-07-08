В соревнованиях приняли участие 268 сотрудников, представлявших 67 команд...

С 1 по 5 июля 2019 года в г. Казань прошел командный чемпионат МВД России по служебному многоборью.В соревнованиях приняли участие 268 сотрудников, представлявших 67 команд МВД – УМВД по субъектам Российской Федерации.Программа соревнований включала следующие этапы:- сдача экзаменов ПДД- бег со стрельбой- профессиональное и скоростное маневрированиеПо итогам соревнований в общекомандном зачете места распределились следующим образом:1 место – МВД по Республике Татарстан;2 место – ГУ МВД России по Свердловской области;3 место – МВД по Республике Башкирия;4 место – ГУ МВД России по г. Москве.В скоростном маневрировании экипаж в составе младшего лейтенанта полиции Алексея Тихонина (ДПС ГИБДД УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве) и майора полиции Георгия Зуева (2 ОПП ГУ МВД России по г. Москве) занял 3 место.