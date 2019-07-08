Владимира Зеленского пристыдили за то, что он вводит в заблуждение своих избирателей. Недавний визит президента Украины на передовую назвали фейком – разглядев за спиной украинского лидера вполне мирный пейзаж.

Владимира Зеленского пристыдили за то, что он вводит взаблуждение своих избирателей. Недавний визит президента Украины на "передовую"назвали фейком – разглядев за спиной украинского лидера вполне мирный пейзаж.Визит Владимира Зеленского на линию соприкосновения в Донбассеоказался инсценировкой. По крайней мере, так решили пользователи соцсетей,имеющие опыт в военных делах.Разоблачительный пост опубликовал на своей странице в Facebook Вадим Бойко. Онсчитает, что траншею, по которой ходил высокий гость, вырыли специально к егоприезду посреди какого-то гаражного кооператива."И только ребенок на заднем фоне ест мороженку, и непонимает... чего "Рассмеши комика" в виде бомжа лазает по той траншеена серьезном табле. Хорошо, что хоть испуганные воеводы не нагнали ротузольдатен в броне и касках, чтоб прыгали по жаре перед камерамирепортеров", – написал Бойко.Комментатор отмечает, что его комната в детстве большепоходила на зону боевых действий, чем эта яма, в которой ходил8 июля президент Украины заявил, что стороны конфликта вДонбассе хотят его завершения и смогут решить проблемы. , вчастности, предложил расширить список товаров, которые люди могут перевозитьпри пересечении линии соприкосновения в Донбассе. А в целом в вопросереинтеграции юго-восточных регионов Украины президенту хотелось бы"двигаться быстрее, чем дипломатия", передает ТАСС.