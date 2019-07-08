Владимира Зеленского пристыдили за то, что он вводит в
заблуждение своих избирателей. Недавний визит президента Украины на передовую
назвали фейком – разглядев за спиной украинского лидера вполне мирный пейзаж.
Владимира Зеленского пристыдили за то, что он вводит в
заблуждение своих избирателей. Недавний визит президента Украины на "передовую"
назвали фейком – разглядев за спиной украинского лидера вполне мирный пейзаж.
Визит Владимира Зеленского на линию соприкосновения в Донбассе
оказался инсценировкой. По крайней мере, так решили пользователи соцсетей,
имеющие опыт в военных делах.
Разоблачительный пост опубликовал на своей странице в Facebook Вадим Бойко. Он
считает, что траншею, по которой ходил высокий гость, вырыли специально к его
приезду посреди какого-то гаражного кооператива.
"И только ребенок на заднем фоне ест мороженку, и не
понимает... чего "Рассмеши комика" в виде бомжа лазает по той траншее
на серьезном табле. Хорошо, что хоть испуганные воеводы не нагнали роту
зольдатен в броне и касках, чтоб прыгали по жаре перед камерами
репортеров", – написал Бойко.
Комментатор отмечает, что его комната в детстве больше
походила на зону боевых действий, чем эта яма, в которой ходил
8 июля президент Украины заявил, что стороны конфликта в
Донбассе хотят его завершения и смогут решить проблемы. , в
частности, предложил расширить список товаров, которые люди могут перевозить
при пересечении линии соприкосновения в Донбассе. А в целом в вопросе
реинтеграции юго-восточных регионов Украины президенту хотелось бы
"двигаться быстрее, чем дипломатия", передает ТАСС.