В Сети постоянно появляются все новые версии о конце света. На этот раз специалисты выдвинули новую гипотезу: Землю разрушит другая планета-убийца.

В Сети постоянно появляются все новые версии о конце света. На этот раз специалисты выдвинули новую гипотезу: Землю разрушит другая планета-убийца.Эксперты утверждают, что судный день обрушится на человечество 12 июля. Виной этому послужит планета-убийца под названием Нибиру. По данным сайта Vistanews.ru, она является ядром Земли.Специалисты представили необычное сравнение. "Земля – это как бы "большое яйцо", в котором вызревает планета апокалипсиса...(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Нибиру все же должна "вылупиться", и наступит так называемый конец света, нам же остается только надеяться, что власти нашли способ не допустить такого исхода", – сообщают знатоки."Земля распадется, и на ее месте окажется небесное тело, игнорирующее небесную механику", – высказались эксперты.Ранее специалисты заверяли, что Нибиру уничтожит нашу планету в апреле 2019 года. Она должна была полностью закрыть собой Солнце, после чего температура на Земле упала бы до минус 237 градусов по Цельсию.Отметим, споры о конце света ведутся, не прекращаясь. Дату армагеддона постоянно переносят, ссылаясь на вновь появившиеся гипотезы.