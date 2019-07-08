На Украине телеканал NewsOne вынужден отменить телемост с Москвой из-за поступавших угроз журналистам и их семьям. Холдинг ВГТРК предложил провести разговор в Москве. О том, что такой диалог в нынешних условиях просто необходим, заявили в украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь. Там считают, что телемост может стать первым шагом в восстановлении отношений с Россией.

На Украине телеканал NewsOne вынужден отменить телемост с Москвой из-за поступавших угроз журналистам и их семьям. Холдинг ВГТРК предложил провести разговор в Москве. О том, что такой диалог в нынешних условиях просто необходим, заявили в украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Там считают, что телемост может стать первым шагом в восстановлении отношений с Россией."Треба поговорити – Нужно поговорить. Уникальный телемост между Россией и Украиной – шаг навстречу друг к другу простых людей. Разговор в тысячу голосов. В прямом эфире без политики и популизма. Просто по-человечески", — так анонсировался этот проект.94 процента опрошенных — за телемост. Сухая статистика, но за ней судьбы. Возможность диалога впервые за пять лет для тех, кто все это время был слушателем, по ту сторону экрана наблюдал как в резиновых перчатках на заседании ПАСЕ ловил хайп депутат Гончаренко.Как с факелами, в прямом смысле слова сжигали дружбу украинские националисты.Но их время вышло. Назрел откровенный разговор между простыми россиянами и украинцами. Но как дать слово миллионам, если решаются судьбы 450? Через две недели на Украине парламентские выборы. А значит, в эфире нет места простым избирателям."В существующих условиях телемост – это информационная атака, составляющая гибридной войны против Украины. Сейчас самое то время, когда должны немедленно действовать президент Украины, Совет нацбезопасности и обороны, Служба безопасности. Надо быстро и жестко реагировать на попытки информационно атаковать Украину", — призвала лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.Украинскому телеканалу NewsOne уже грозят лишением лицензии "за ретрансляцию запрещенного на Украине продукта".У здания телекомпании пикеты. А в генпрокуратуре Украины — дело о госизмене. За диалог по душам, журналистам грозит от 10 до 15 лет тюрьмы."Украинский телеканал NewsOne объявил об отмене телемоста с Россией под названием "Надо поговорить" из-за прямых и фактических угроз физической расправы", — пояснила отмену телемоста пресс-служба украинского телеканала NewsOne.Свобода слова в наручниках. Похоже, как и воля самого президента Зеленского. "Нацкорпус" поставил украинскому лидеру ни много, ни мало – ультиматум: в течение 24 часов запретить телемост Украина-Россия. Он ждать себя не заставил."Анонсированный телемост — это просто дешевый и опасный пиар-ход перед выборами", — заявил президент Украины Владимир Зеленский.Откровенный разговор, похоже, насторожил только украинские политические элиты. Что такого могут сказать друг другу граждане и громодяны? Неужели политиков так пугает дружеское "Привет"?"Мнение людей на этом телемарафоне должно было прозвучать пропорционально тому, как они ориентированы. 7 из 10 сказали бы, что нужны минские переговоры. Это должно было подтолкнуть элиты к решению этого вопроса", — считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.Пока избранники строят мосты в Раду, вовсю работает народная дипломатия."Я из России, давай обнимемся", — запущен новый флешмоб.Тысячи рук, слов и объятий вместе — невероятная сила добра. А оно, как известно, всегда побеждает.