Сын известного бизнесмена Владимира Маругова Александр, столкнувшийся накануне с машиной такси в Москве, скончался от полученных травм.

Сын известного бизнесмена Владимира Маругова Александр, столкнувшийся накануне с машиной такси в Москве, скончался от полученных травм, передает ТАСС.Маругова-старшего называют "мясным королем" – он известен как владелец нескольких колбасных заводов.Ранее сообщалось, что в районе дома номер 46 по Фрунзенской набережной столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль Hyundai, в результате чего пострадали два человека. По данным экстренных служб, после столкновения машина и мотоцикл загорелись.В сентябре 2018 года бывшая жена Владимира Маругова и сын Александр стали гостями "Прямого эфира" с Андреем Малаховым. Татьяна Маругова утверждала тогда, что экс-супруг пытается лишить ее состояния и угрожает ей и сыну. Супруги прожили в браке почти 20 лет. Развод случился, когда в жизни Александра появилась женщина. Татьяна получила щедрые отступные и обещание, что в жизни ничего не изменится. Однако вскоре новая подруга родила олигарху ребенка.После этого в адрес старой семьи посыпались угрозы, начался новый передел имущества. По словам Татьяны, бывший муж не брезговал шантажом, обманом и подкупом. Изменилось и отношение к сыну. Как сказал в эфире программы Александр Маругов, после развода отца как будто подменили. После долгой разлуки отец даже заявил Александру: "Ты не мой сын".