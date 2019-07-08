Специализированная компания предлагает различные решения для сферы станкостроения, пищевой и упаковочной промышленности, общего машиностроения.

Специализированная компания предлагает различные решения для сферы станкостроения, пищевой и упаковочной промышленности, общего машиностроения. К примеру, в сфере пищевой промышленности востребована система управления автоматом фасовки масла. В зависимости от установленных параметров, масса брикета составит от 50 до 500 г. Помимо внедрения новой техники, компания предлагает услуги по технической модернизации уже установленного оборудования. Проведение модернизации оборудования подразумевает обновление приводов, электрического двигателя и так далее. После завершения запланированных манипуляций, станок становится обладателем не только тех характеристик, которые были у него до модернизации, но и рядом новых.

Стоит или нет этим заниматься

Закупка нового оборудования не всегда экономически оправдана, поэтому компании предпочитают инвестировать в проведение модернизации станков с ЧПУ. Одна из причин – перманентное ужесточение требований к ним. Заказчик хочет обладать не просто экономичным оборудованием, но и таким, которое потребляет меньше энергетических ресурсов. В связи с этим, форум компании коспа предлагает несколько решений. Их цель – обеспечить максимальный уровень функциональности при относительно небольшом уровне затрат на проведение модернизации. Благодаря этому техническое перевооружение стало доступно даже небольшим компаниям с ограниченным бюджетом.

Экономическая составляющая проекта

В зависимости от конкретной ситуации, клиенту предложат монтаж нового привода или гидравлики, установку обновленных систем ЧПУ. Компания следит за тем, чтобы стоимость модернизации не была выше 50% цены нового оборудования. Только в этом случае справедливо говорить о наличии экономической оправданности запланированных манипуляций. Как только с клиентом согласованы детали работы, ему предложат несколько направлений проведения модернизации:



разработка типовых проектов;



монтаж современного КСУ;



диагностика режущих металл конструкций;



замена отдельных узлов (при необходимости);



увеличение числа управляемых координат.



Компания постоянно занимается повышением качества оказываемых услуг. Результатом планомерной работы стали многочисленные сертификаты соответствия, дипломы. Помимо этого, компания стала членом национальной ассоциации производителей станков и инструментальной продукции.