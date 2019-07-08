Когда город захватила тьма, и существование мира стало под угрозой... , - так начинается ролик от тобольских полицейских, решивших найти креативный подход к приглашению на службу в органы правопорядка потенциальных коллег.

Полиция Тобольска разместила в социальных сетях промо ролик, призывающий граждан поступать на службу в правоохранительные органы. Видео, выполненное в "супергеройском" стиле, вызвало интерес у пользователей Сети.Противостоять "злым силам" и "нечисти", "беззаконию и хаосу, вышедшим наружу", и защитить "простой народ", предстоит сотрудникам полиции — "народным героям": патрульному, участковому, следователю, оперативнику и инспектору."Стань одним из них. Вступай в ряды МВД", — призывают создатели короткометражного клипа.Ощутили ли кадровые подразделения региональной полиции увеличение количества кандидатов, желающих, под впечатлением от просмотра этого ролика, связать свое будущее со службой в полиции, пока неизвестно.