Полузащитник футбольной сборной Испании и мадридского Реала Даниэль Дани Себальос все ближе к переходу в клуб английской премьер-лиги. Однако в споре за него с другими именитыми претендентами лидирует не Ливерпуль, а лондонский Тоттенхэм Хотспур.

Полузащитник футбольной сборной Испании и мадридского "Реала" Даниэль "Дани" Себальос все ближе к переходу в клуб английской премьер-лиги. Однако в споре за него с другими именитыми претендентами лидирует не "Ливерпуль", а лондонский "Тоттенхэм Хотспур".Как уже сообщали 33Live.RuRu, главным претендентом на хавбека считался "Ливерпуль", который даже объявил, что готов заплатить за игрока от 45 до 50 млн евро. Однако теперь именно "Тоттенхэм" опережает конкурентов, поскольку менеджеры клуба уже месяц ведут переговоры с командой Себальоса.Лондонцы обсуждают трансфер 22-летнего игрока сборной Испании в течение последних 35 дней с "Реалом" и агентами футболиста, сообщает Estadio Deportivo и, похоже, именно у "шпор" наибольшие шансы на заключение сделки. Персоной Себальоса также интересовались английский "Арсенал" и итальянский "Милан".