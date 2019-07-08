На традиционной многодневной велогонке Тур де Франс, которая в этом году стартовала на дорогах Бельгии, прошел второй этап – командная гонка. Победили представители Jumbo-Visma, а российско-немецкая конюшня Katusha-Alpecin стала четвертой.

На традиционной многодневной велогонке "Тур де Франс", которая в этом году стартовала на дорогах Бельгии, прошел второй этап – командная гонка. Победили представители Jumbo-Visma, а российско-немецкая "конюшня" Katusha-Alpecin стала четвертой.Время победителей на 27-километровой трассе в окрестностях Брюсселя 28 мин. 57 сек. Вторыми были представители INEOS (отставание 20 секунд), третьими — Deceuninck-Quick (21 сек.), гонщики Katusha-Alpecin отстали на 26 секунд.Лидерство в общем зачете сохранил голландец Майк Теунссен (Jumbo-Visma), в тройке лучших его соотечественники и партнеры по команде Воут ван Арт и Стивен Крейсвик. Россиянин Ильнур Закарин из Katusha-Alpecin на 21-м месте.Из числа других фаворитов отметим 8-е место британца Герейнта Томаса (INEOS), 37-е строчку француза Тибо Пино (Groupama-FDJ), 42-е – итальянца Винченцо Нибали (Bahrain Merida), 95-е колумбийца Найро Кинтана (Movistar), 97-е – испанца Алехандро Вальверде (Movistar) и только 162-е британца Саймона Йейтса (Mitchelton-Scott).