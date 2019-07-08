Бывшая прима Большого театра объяснила, почему не привлекает единственную дочь Ариадну к выступлениям. Анастасия Волочкова наследницу ни к чему не принуждает.

Бывшая прима Большого театра объяснила, почему не привлекаетединственную дочь Ариадну к выступлениям. Анастасия Волочкова наследницу ни кчему не принуждает.Балерина АнастасияВолочкова много работает: нее есть собственное танцевальное шоу, свойколлектив, с которым она много гастролирует. В постановках экс-примы участвуютне только взрослые танцоры, но и талантливые дети, среди которых почему-то нетнаследницы звезды, которая, к слову, не обделена способностями.Сейчас знаменитость активно готовится к спектаклю "Балеринав зазеркалье цирка", премьера которого состоится на сцене концертного зала "Мир" на Цветном бульваре.Корреспонденту "Дни.ру" удалось пообщаться с Анастасией Волочковой и узнать,почему Ариадна почти не появляется в спектаклях мамы."У Ариши нет никакой цели,она попробовала и спорт – это был большой теннис, бальные танцы, и современныетанцы, и музыку, и фотографией занималась, художественной гимнастикой. Сейчасона занимает конным спортом. Не нравится ей быть в проектах творческих сейчас,поэтому я привлекаю детей, которым это действительно интересно. Я не хочуребенку насильно что-то навязывать", – рассказала .Напомним, Ариадна появилась на свет 23 сентября2005 года. Отцом девочки является бизнесмен Игорь Вдовин, с которым в 2007 году сыграла пышную свадьбу, однако до ЗАГСа так и не дошла. Через годпосле торжества в отношениях балерины и бизнесмена начался разлад, они рассталась,но сохранили приятельские взаимоотношения ради дочери.