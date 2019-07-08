Бывшая прима Большого театра объяснила, почему не привлекает
единственную дочь Ариадну к выступлениям. Анастасия Волочкова наследницу ни к
чему не принуждает.
Бывшая прима Большого театра объяснила, почему не привлекает
единственную дочь Ариадну к выступлениям. Анастасия Волочкова наследницу ни к
чему не принуждает.
Балерина Анастасия
Волочкова много работает: нее есть собственное танцевальное шоу, свой
коллектив, с которым она много гастролирует. В постановках экс-примы участвуют
не только взрослые танцоры, но и талантливые дети, среди которых почему-то нет
наследницы звезды, которая, к слову, не обделена способностями.
Сейчас знаменитость активно готовится к спектаклю "Балерина
в зазеркалье цирка", премьера которого состоится на сцене концертного зала "Мир" на Цветном бульваре.
Корреспонденту "Дни.ру" удалось пообщаться с Анастасией Волочковой и узнать,
почему Ариадна почти не появляется в спектаклях мамы.
"У Ариши нет никакой цели,
она попробовала и спорт – это был большой теннис, бальные танцы, и современные
танцы, и музыку, и фотографией занималась, художественной гимнастикой. Сейчас
она занимает конным спортом. Не нравится ей быть в проектах творческих сейчас,
поэтому я привлекаю детей, которым это действительно интересно. Я не хочу
ребенку насильно что-то навязывать", – рассказала .
Напомним, Ариадна появилась на свет 23 сентября
2005 года. Отцом девочки является бизнесмен Игорь Вдовин, с которым в 2007 году сыграла пышную свадьбу, однако до ЗАГСа так и не дошла. Через год
после торжества в отношениях балерины и бизнесмена начался разлад, они рассталась,
но сохранили приятельские взаимоотношения ради дочери.