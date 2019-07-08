Украинский канал NewsOne отменил телемост с телеканалом Россия 1 из-за угроз физической расправы. В заявлении телеканала говорится, что угрозы поступали в адрес журналистов и их семей.

Украинский канал NewsOne отменил телемост с телеканалом "Россия 1" "из-за угроз физической расправы". В заявлении телеканала говорится, что угрозы поступали в адрес журналистов и их семей.Попытка обсуждения неполитических вопросов обычными людьми, без политиков и пропагандистов, обернулась массированной информационной атакой, заявлениями об акциях протеста и прямыми угрозами, отмечается на сайте телеканала.Планировалось, что разговор между россиянами и украинцами, далекими от политики, состоится 12 июля. Ведущими должны были стать Андрей Малахов и Мария Ситтель в Москве и Елена Кирик и Василий Голованов в Киеве.NewsOne подчеркнул, что действия, которые в последние дни предпринимались в отношении телеканала, "возвращают Украину во времена прямого запугивания и давления на журналистские свободы".