Белорусская оппозиция, выступавшая против Александра Лукашенко на протяжении всех лет его президентства, ликует. Ушел человек, которого сторонники прозападного курса братской республики, кажется, ненавидели больше всего.

Белорусская оппозиция, выступавшая против Александра Лукашенко на протяжении всех лет его президентства, ликует. Ушел человек, которого сторонники прозападного курса братской республики, кажется, ненавидели больше всего.Одним из первых о смерти сообщил оппозиционный белорусский телеканал "Белсат". Журналисты со ссылкой на родственников политика заявили, что к кончине привела сердечная недостаточность. "Он умер дома. Будет вскрытие и будет выяснена причина смерти", – сказано в сообщении.Известие о смерти обрадовало противников Александра Лукашенко. Еще бы, ведь умер главный идеолог белорусского государства в 1990-е годы – Владимир Заметалин.Возглавлявший в свое время президентскую администрацию политик был ярым сторонником сближения с Россией. Он поддержал стремление к сближению с Москвой, выступал за решительные меры против прозападной оппозиции.Неудивительно, что либеральная общественность относилась к политику с лютой ненавистью. "Благодаря ему в том числе Беларусь осталась авторитарной страной с мертвыми советскими символами", – негодует Telegram-канал "Беларусь головного мозга".Авторы пишут, что Заметалин был одним из организаторов "печального референдума" 1995 года, на котором русскому языку придали статус государственного. "С него началось беспрецедентное давление на белорусский язык и культуру", – утверждает Telegram-канал.Владимир Заметалин родился в Туле в 1948 году, окончил военно-политическое училище в Донецке. Одно время работал в министерстве обороны Белоруссии, возглавлял пресс-службу.В политику Заметалин пришел в начале 1990-х. Поддержал приход к власти и его курс на сближение с Россией. В администрации белорусского лидера отвечал за вопросы культуры, образования, религии и идеологии.После ухода из администрации возглавлял киностудию "Беларусьфильм". Продюсировал такие картины, как "Брестская крепость", "В июне 41-го". Фильмы получили высокие оценки у кинокритиков.