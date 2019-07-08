Жуткая новость буквально потрясла популярную актрису Марию Кожевникову. Артистка не смогла сдержать переполнивших ее эмоций.

Жуткая новость буквально потрясла популярную актрису Марию Кожевникову. Артистка не смогла сдержать переполнивших ее эмоций.Мария Кожевникова бурно отреагировала на известие о трагической гибели всей хоккейной команды "Локомотив". Трагедия случилась 7 сентября 2011 года. Однако лишь сейчас актриса откровенно рассказала о том, что почувствовала, когда узнала жуткую новость.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Мария Кожевникова опубликовала изображение нападающего клуба "Локомотив" Ивана Ткаченко и информацию о том, что он анонимно занимался благотворительностью. Якобы он переводил внушительные суммы на лечение больных раком детей. "Общая сумма переводов – больше десяти миллионов рублей", – значится в публикации."Никогда не забуду эту трагедию, я находилась тогда на съемках фильма, и у меня случилась такая истерика, что пришлось остановить весь процесс", – призналась Мария Кожевникова. И даже спустя годы популярная актриса крайне эмоционально высказалась о печальном событии: "Наш генофонд, сильные, красивые, добрые, талантливые мужики! 44 Человека! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)".Возможно, Мария Кожевникова еще и потому так остро восприняла новость, поскольку является дочерью советского хоккеиста, двукратного олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта Александра Кожевникова. Да и сама артистка в прошлом серьезно занималась художественной гимнастикой. Она является мастером спорта и чемпионкой Москвы.