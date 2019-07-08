Подробности нового скандала с лабораторией в Портон-Дауне пытаются скрыть власти Британии. Сведения об обнаруженных в мусорном бачке на севере Лондона материалах военной лаборатории Портон-Дауна вызвали чудовищный скандал в Великобритании. Об этом заявил политолог Александр Некрасов в эфире программы Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым.

Подробности нового скандала с лабораторией в Портон-Дауне пытаются скрыть власти Британии. Сведения об обнаруженных в мусорном бачке на севере Лондона материалах военной лаборатории Портон-Дауна вызвали чудовищный скандал в Великобритании. Об этом заявил политолог Александр Некрасов в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".На прямой связи со студией из Лондона он рассказал, что документы были найдены на севере Лондона на парковке у гастронома в баке для переработки отходов. Некрасов обратил внимание на то, что по этому делу сразу же началось замалчивание:"Об этой теме чуть-чуть сообщили и сейчас вообще замолчали".Согласно первым официальным заявлениям, найденные документы содержат данные об охране, ее адресах, пароли к компьютерам и прочие секретные сведения.Но такого не может быть, удивляется политолог:"Это же тысячи страниц, начиная с 1980-х годов до 2017 года. Ящики секретных документов выносятся с территории засекреченной военной лаборатории, про которую говорили, что из нее муха не вылетит без проверки. И вдруг совершенно другая ситуация. Как это объяснить людям?"Поэтому британские власти ограничились тем, что сообщили о запущенном расследование. И министерство обороны к нему уже приступило. Однако политолог заверил:"Никто ничего не узнает об этом расследовании, также как мы не знаем о ходе расследования так называемого отравления Скрипалей".Скандальная утечка секретных документов из военной химической лаборатории – лишь эпизод, свидетельствующий о кризисе политической структуры Великобритании, считает Некрасов. Наряду с этим его поразила реакция министерства иностранных дел страны на инцидент с послом Британии в США, чья закрытая переписки стала достоянием СМИ: "Секретная переписка посла тихо передается в газету, и МИД называет это озорством"."В Британии происходит полный развал. И начался он уже давно, а сейчас наступает венец всему. В этой связи я хочу открыть тайну. Новый премьер, которого сейчас выбирают, а по факту назначают, будет стрелочником, подытожил политолог. — Здесь творится такое, что нужен стрелочник, на которого все свалят. Борис Джонсон и Джереми Хант, кандидаты в премьер-министры Великобритании, зря радуются, что могут дорваться до власти, им предстоят тяжелые времена впереди".Происходящее сегодня в Британии похоже на политический нервный срыв. Джонсон заявил, что готов к выходу из ЕС без сделки. Посол Британии в США называет Трампа неумелым, некомпетентным и небезопасным. Его скандальная переписка тоже всплывает и становится известной. При этом внутри самой Британии непонимание происходящего доходит до совершенно критических величин.