В Прямом эфире – крутой поворот в деле о наследстве Светланы Сафиевой, которая утверждала, что беременна от Филиппа Киркорова. Вдова богатого предпринимателя и мать взрослых детей, она внезапно умерла, завещав все американской приятельнице Дороти Бурхарт. Команда программы выясняла: почему?

В "Прямом эфире" – очередной крутой поворот в деле о наследстве Светланы Сафиевой, которая утверждала, что "беременна" от Филиппа Киркорова.Вдова богатого предпринимателя и мать взрослых детей, она внезапно умерла несколько месяцев назад, а ее состояние оказалось завещано американской приятельнице Дороти Бурхарт.Команда программы попыталась выяснить, какие тайны скрываются в жизни этой женщины? Почему именно ей оставила свое состояние Сафиева? Действительно ли ее сын — преступник, который сейчас отбывает срок за самый крупный поджог в истории Лос-Анжелеса, а в США вдобавок ко всему объявилась родившая от него женщина, которая требует от Дороти миллион долларов? И что достанется в итоге родным детям Светланы Сафиевой?Расследование этой запутанной истории – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".