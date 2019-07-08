Злоумышленник на фоне возникшего личного конфликта со своим оппонентом нанес ему несколько ударов руками в область тела...

«Оперативниками уголовного розыска МО МВД России "Коммунарский" г. Москвы задержан 30-летний приезжий, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть межмуниципального отдела полиции поступила телефонограмма о том, что в одну из городских больниц доставлен 31-летний мужчина со множественными телесными повреждениями. По заключению врачей, пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска территориального отдела полиции задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний приезжий из одной из стран ближнего зарубежья. Как установили стражи порядка, злоумышленник на фоне возникшего личного конфликта со своим оппонентом нанес ему несколько ударов руками в область тела и головы.В настоящее время потерпевший находится на лечении в медицинском учреждении. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.По данному факту следственным отделом МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79