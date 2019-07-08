В Сергиево-Посадском районе Московской области мотоциклист врезался в попутную легковушку. Удар был такой силы, что машину выбросило с проезжей части на обочину, где она врезалась в столб. Момент фатальной аварии попал в объектив регистратора очевидца.

Автомобильный регистратор запечатлел момент аварии с летальным исходом, произошедшей, по словам очевидцев, в минувшее воскресенье, 7 июля, на трассе М-8 "Холмогоры" в районе населенного пункта Бужаниново в Сергиево-Посадском районе Московской области.Судя по записи, мотоциклист врезался в попутную легковушку, двигавшуюся в левом ряду. Удар был такой силы, что автомобиль отбросило на обочину, где он врезался в столб.По предварительной информации, байкер скончался на месте ДТП, а водителю четырехколесного транспортного средства потребовалась госпитализация.