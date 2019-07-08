Сотрудники полиции напомнили школьникам о соблюдении правил личной безопасности.

Инспекторы ОГИБДД и ПДН совместно с участковым уполномоченным Отделения МВД России по Гороховецкому району в рамках акции «Безопасное лето» и комплексной операции «Подросток» посетили детские пришкольные лагеря. В ходе бесед с ребятами стражи порядка напомнили о правилах, благодаря которым летний отдых пройдет без неприятностей.Воспитанникам детского лагеря «Волшебная страна» участковый уполномоченный полиции рассказал о важности безопасного поведения в общественных местах и в быту. Вместе с инспектором ОГИБДД отряды прошли к ближайшему пешеходному переходу, где рассказали, как правильно и безопасно пересекать проезжую часть и как читать обозначения на установленных дорожных знаках. Там, где мальчишки и девчонки давали неточные ответы, инспектор исправляла ребят, а в завершении предложила всем выбрать самый безопасный маршрут от дома до лагеря.С воспитанниками детских лагерей «Родник» и «Солнечная поляна» встретилась инспектор ОПДН. Особое внимание в ходе встреч было уделено правилам безопасного отдыха у водоемов. В частности, полицейский напомнила о недопустимости купания в непредназначенных для этого местах, а также важности нахождения в водоеме только при условии присутствия взрослых.Мероприятия в рамках профилактических операций будут продолжены.