Девять сотрудников финансово-экономических подразделений области были поощрены благодарностями и грамотами.

8 июля в Управлении МВД России по Владимирской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное 101-летию финансовой службы МВД России.В мероприятии приняли участие руководящий состав регионального УМВД, руководство и личный состав финансово-экономических подразделений органов внутренних дел региона.Обращаясь к личному составу, заместитель начальника УМВД России по Владимирской области полковник внутренней службы Игорь Хомяков подчеркнул значимость финансовой службы, хоть её работа и кажется, на первый взгляд, незаметной. Поблагодарила подчиненных за добросовестное исполнение служебных обязанностей, а также пожелала сотрудникам здоровья, успехов и благополучия начальник Центра финансового обеспечения регионального УМВД подполковник внутренней службы Оксана Спирина.Затем начальник Управления по работе с личным составом УМВД полковник внутренней службы Павел Алексахин довел до присутствующих приказы о поощрении. Девять сотрудников финансово-экономических подразделений области были поощрены благодарностями и грамотами.