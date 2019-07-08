Полицейские на Ставрополье задержали банду взломщиков банкоматов. Все они уроженцы Перми.

Полицейские на Ставрополье задержали банду взломщиков банкоматов. Все они уроженцы Перми, передает телеканал "Россия 24". На счету злоумышленников, которые действовали также в Пятигорске, Кисловодске и Минеральных Водах, больше двух десятков преступлений. Сумма похищенных средств — 16 миллионов рублей. Шестеро подозреваемых заключены под стражу, трое — под домашним арестом.Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов при участии Росгвардии задержали участников преступного сообщества в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Краснодаре.При обысках по местам временного проживания фигурантов оперативниками обнаружены 490 банковских карт, компьютерные диски, средства связи, а также часть похищенных денег.