Накануне в Москве произошла трагедия. В жуткой дорожно-транспортной аварии погиб сын миллионера Владимира Маругов, более известного как Колбасный король, – Александр.

Накануне в Москве произошла трагедия. В жуткой дорожно-транспортной аварии погиб сын миллионера Владимира Маругов, более известного как "Колбасный король", – Александр.Это случилось 8 июля на Фрунзенской набережной в центре столицы. Легковой автомобиль такси не уступил дорогу мотоциклу, за рулем которого сидел наследник бизнесмена. В результате чего случилось столкновение.От удара двухколесное транспортное средство загорелось и взорвалось. Предположительно возгорание могло случилось из-за повреждения топливного бака.На место ДТП тут же приехала карета скорой помощи. Владимира успели доставить в больницу, но парень даже пришел в себя на несколько секунд. Но в итоге врачам не удалось его спасти, Маругов-младший скончался на операционном столе.На данный момент по факту дорожно-транспортного происшествия проводится расследование. Второй участник аварии – таксист – тоже получил травмы. Его вместе с Владимиром доставили в больницу. Но о его состоянии информация еще не поступала.