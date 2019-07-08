08.07.2019

2019-07-08 10:20:26

В тюрьме Таджикистана произошло массовое отравление Хлебом

В Таджикистане произошло массовое отравления заключенных. ЧП произошло при этапировании 128 осужденных с севера государства в пенитенциарные учреждения Душанбе, Явана и Нурека.



Известно, что один из зеков разделил между 16 товарищей хлеб. Съев его им стало плохо. В Душанбе все участники трапезы приехали в бессознательном состоянии. По данным сайта "", откачать удалось только двух арестантов. Остальные заключенные скончались.