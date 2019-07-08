Журналиста грузинского телеканала Рустави 2 отстранили от работы за нецензурную брань в адрес руководства России. Отвратительный акт провокации — это реакция на тираду президента и премьера Грузии. Сразу после эфира около офиса телеканала собрались возмущенные местные жители.

Журналиста грузинского телеканала "Рустави 2" отстранили от работы за нецензурную брань в адрес руководства России. "Отвратительный акт провокации" — это реакция на тираду президента и премьера Грузии. Сразу после эфира около офиса телеканала собрались возмущенные местные жители и потребовали немедленно извиниться.Эта ночь для жителей Тбилиси вновь стала бессонной. Сотни недовольных людей пришли к зданию грузинской телекомпании "Рустави 2" с требованием уволить ведущего, который начал свою авторскую программу с оскорблений в адрес руководства России в прямом эфире.Протестующие вооружились яйцами, вениками и бутылками. Под натиском толпы телеканал объявил о приостановке вещания."Они попытались устроить беспорядки в стране, попытались дестабилизировать ситуацию. Это должно быть наказано по закону. Собравшиеся здесь люди не принадлежат ни к одной из партий. Здесь те грузины, которые увидев по телевизору эту безнравственность, встали и пришли сюда, чтоб выразить свой протест", — говорит один из участников акции Аслан Цицвадзе.Такой выброс уличной брани со стороны телеканала резко осудила и президент Грузии Саломе Зурабишвили. На своей странице в "Твиттере" она назвала высказывания журналиста "словесной агрессией" и "провокацией".Президент Грузии безоговорочно осуждает разжигание ненависти, словесную агрессию, оскорбления и провокационные заявления, сделанные на "Рустави 2".Зурабишвили отметила, что они идут вразрез со всеми грузинскими традициями, служат лишь для разделения и повышения напряженности в стране, в отношениях с Россией и в регионе.Осуждающие телевыпад комментарии обрушились со всех уровней власти. Премьер Грузии Мамука Бахтадзе назвал высказывания возмутительной попыткой дестабилизации обстановки в стране.В Министерстве иностранных дел республики заявили, что выражения в эфире "Рустави 2" не имеют ничего общего со свободой слова и являются провокацией чистой воды.Однако в самой телекомпании ничего предосудительного, за исключением формы подачи, не видят."Это канал номер один в Грузии. И несмотря на то, что он много сделал в борьбе с Россией, много сделал для того, что Грузия шла прозападным путем, телеканал считает такую форму самовыражения категорически неприемлемой, исходя из высоких стандартов канала", — заявил гендиректор телекомпании "Рустави 2" Николоз Гварамия.Впрочем, пока требование грузинского народа об увольнении журналиста не выполнено. И вряд ли будет. Зато другие сотрудники телекомпании не готовы мириться с такой свободой слова. Известно, что несколько человек, не разделявшие точку зрения с ведущим, уволились."То, что мы увидели вчера в эфире "Рустави 2, не является ни журналистским, ни редакционным эксцессом. Это — часть многолетней войны, которую Михаил Саакашвили и "Национальное движение" ведут против национальных интересов Грузии и против грузинского народа", — говорит вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский.По его словам, "этот информационный фронт проходит через ими же захваченную телекомпанию "Рустави 2" и отражается в редакционной политике, основанной на лжи, ненависти и насилии".Ведущий в этом действии — лишь исполнитель. Задача этой провокации якобы глобальнее, уверены эксперты. След бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили проявляется все четче. Об этом говорят на самых разных уровнях."Почему эти шаги столь радикальны? Потому что 18 июля в Страсбурге телеканал должны забрать у его бенефициара Саакашвили и отдать его законному владельцу. И поскольку Саакашвили понимает, что осталось всего несколько дней, он пошел на это преступление", — считает тележурналист, гендиректор Матч ТВ Тина Канделаки.Президент Фонда единения русского и грузинского народов Владимир Хомерики полагает, что "если Грузия сделает со своей стороны правильные шаги, если закроет этот канал, если будет осужден тот преступник и его руководитель, который позволил это сделать, и если Грузия принесет извинения, то Россия поймет"."Потому что отщепенцев и подонков много везде. И это – те, кто не служат интересам Грузии и являются русофобами по натасканною США", — говорит Владимир Хомерики.Неприемлемыми оскорбления российских властей назвали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что такое поведение — "большой позор для грузин".А в российском МИДе ситуацию рассматривают как еще одну открытую провокацию грузинских радикальных сил, направленную на подрыв российско-грузинских отношений.Валентина Матвиенко, в свою очередь, назвала поступок грузинского журналиста омерзительным, циничным и недостойным для любого человека.Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что постоянное провоцирование конфликта с Россией нужно радикальным силам в Грузии, чтобы свергнуть действующую власть.Радикальные –те самые силы Саакашвили — политически неприкаянного игрока, который пытается наследить то тут, то там. А пока горе-политик, на чьем счету — развал экономики не одной страны, покоряет площадки более доступные – танцполы.Грузинские политологи уверены: отношения между Россией и Грузией восстановить возможно. Если не будут раскачивать качели.Политолог, руководитель Центра исследований проблем глобализации Александр Чачия отмечает, что антироссийская истерия пошла на спад, и "нужно было что-то такое сделать еще, чтобы ее разогреть"."Нужно было что-то сделать, чтобы разогреть публику и напомнить, для чего существует "Рустави 2" и антироссийская пропаганда", — говорит Чачия.Оскорбления ведущего телеканала "Рустави 2" вызвали резкую реакцию в обеих странах. Равнодушным поступок не оставил никого.Эксперты считают, что новый скандал с оскорблением российской власти повлечет за собой введение новых санкций в отношении Грузии.Среди возможных ограничений может оказаться дополнительное эмбарго на импорт грузинских товаров.