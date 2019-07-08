Российская и грузинская общественность продолжают бурлить после скандальной выходки ведущего авторской программы Постскриптум Георгия Габунии в эфире телеканала Рустави 2. Он разразился матерными оскорблениями в адрес президента России Владимира Путина, его умерших родителей, а также всех россиян.

Российская и грузинская общественность продолжают бурлить после скандальной выходки ведущего авторской программы "Постскриптум" Георгия Габунии в эфире телеканала "Рустави 2". Он разразился матерными оскорблениями в адрес президента России Владимира Путина, его умерших родителей, а также всех россиян.Нецензурная ругань в эфире вызвала острую реакцию в самой Грузии – к зданию телеканала на стихийную акцию протеста стали стекаться недовольные. Сотни жителей Тбилиси потребовали от руководства "Рустави 2" уволить ведущего-скандалиста и генерального директора канала Николоза Гварамию."Этот ведущий – не грузин! И он – не мужчина! Он не Путина унизил, он себя унизил, в грязь втоптал! Теперь ему ни один вменяемый человек руки не подаст!", – цитирует одного из протестующих. "Ни один грузинский мужчина, если он себя уважает, не позволит себе крыть другого матом, да еще и публично! Но главное – этот Габуния позволил себе оскорбить родителей. Это – совсем последнее дело, это у нас даже бомжи и уголовники себе такого не позволяют!", – добавил другой протестующий.Телеканал был вынужден временно прервать свое вещание, а затем принести официальные извинения за произошедшее. Как только протестующие разошлись, канал вернулся в эфир, передает "". Российская телеведущая Тина Канделаки считает, что произошедшее ударило, в первую очередь, по репутации самих грузинских властей, поэтому они также должны отреагировать на случившееся."Должно извиниться и руководство Грузии. Не думаю, что Владимиру Путину нужны эти извинения, но это единственный способ сохранить "остатки" лица в стране, где возможен такой эфир", – написала она на своей странице в Telegram. Она добавила, что реальным бенефициаром "Рустави 2" является бывший президент страны Михаил Саакашвили."Такие люди, как он, – причина самых кровавых бойнь, оставляющих после себя руины. Я желаю ему гореть в аду и с полным основанием делаю это от имени всего грузинского народа", – вынесла она суровый приговор сбежавшему на Украину скандальному политику.Генеральный директор Russia Today Маргарита Симоньян в связи с личностью реального владельца "Рустави 2" выразила опасения за жизнь Георгия Габунии. "Много лет наблюдая не очень сложносочиненные выкрутасы Саакашвили, совсем не удивлюсь, если завтра этого придурка-телеведущего отравят/застрелят/потеряют", – заметила она на своей странице в Telegram. "И обвинят, разумеется, нас", – добавила Симоньян.Ведущая программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольга Скабеева отметила, что именно протестующие заставили генерального директора "Рустави 2" принести извинения за матерные оскорбления в эфире. "Хочется сказать большое спасибо всем жителям Грузии– простым и неравнодушным людям, которые считают поведение телеканала недопустимой и очень опасной политической провокацией. Тем людям, которые открыто осуждают эту мерзкую и бесконечно глупую выходку", – подчеркнула она.