Шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан начнет подготовку к сезону и поборется за место в составе сборной России. В феврале 33-летний Ан объявил о возобновлении спортивной карьеры

Шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан начнет подготовку к сезону и поборется за место в составе сборной России. В феврале 33-летний Ан объявил о возобновлении спортивной карьеры.Виктор Ан решил завершить выступления в сентябре 2018, но через пять месяцев изменил решение. Ан намерен выступить на Олимпийских играх 2022 года. Но для этого ему сначала нужно вернуться в сборную России после паузы в выступлениях.Урожденный Ан Хен Сун трижды выигрывал олимпийское золото в составе сборной Южной Кореи. Но после тяжелой травмы он оказался не нужен южнокорейской команды. Ан переехал в Россию, сменил имя и стал выступать за нашу сборную. На Олимпийских играх в Сочи он трижды поднимался на высшую ступень пьедестала.