В нём не нашли пестицидов, ГМО, плесеней и микотоксинов, а содержание тяжёлых металлов не превысило предельно допустимого уровня.

В нём не нашли пестицидов, ГМО, плесеней и микотоксинов, а содержание тяжёлых металлов не превысило предельно допустимого уровня.Каждый человек, который хоть раз интересовался правилами здорового образа жизни, чётко знает, что ключ к силе, красоте и долголетию кроется в сбалансированной еде.А без какого продукта (вот уже несколько тысячелетий подряд!) ни один стол не может считаться полноценным?Очевидный ответХлеб, безусловно, можно назвать неотъемлемой частью нашего рациона - без него в полной мере не раскроют вкус как старые-добрые русские щи, так и пикантные итальянские сыры. Да и протеиновый коктейль закусить кусочком ароматной, вкусной и крайне полезной зерновой булочки - милое дело.Специалисты единодушно относят мультизерновые хлеба к оздоровительной еде. И это не удивительно, ведь в их состав входят особые пищевые волокна и необходимая для нашего организма клетчатка. Хлеб с высоким содержанием злаков помогает нам на долгое время забыть чувство голода, а также благоприятно влияет на состояние и структуру наших волос, кожи и, соответственно, на блеск в наших глазах. Но только в том случае, если его изготовили в соответствии с самыми высокими стандартами хлебопекарного производства...Недавно Роскачество подвело итоги масштабного спецпроекта, в ходе которого специалисты из независимых лабораторий проверяли мультизерновые хлеба разных производителей. К исследованиям привлекли 11 хлебобулочных изделий подобного рода, наиболее популярных в Центральном федеральном округе. В их числе оказались и сразу 2 продукта группы компаний АО «Владимирский хлебокомбинат» - хлеб овсяный формовой «Доволя Вкусное счастье» и хлеб ржано-пшеничный с семенами подсолнечника и морковью «Шале».Ожидаемый результатПродукты исследовали по 211 показателям качества и безопасности. Для того, чтобы провести полномасштабное профессиональное исследование, сотрудники НИИ хлебопекарной промышленности, по поручению Роскачества, разработали проект стандарта «Изделия хлебобулочные с добавлением зерна и продуктов его переработки», в котором впервые в нашей стране установили классификацию изделий и определили перечень показателей качества и безопасности.Пожалуй, самым важным для потребителей итогом исследования стало то, что весь рассмотренный хлеб признали безопасным. В нём не нашли пестицидов, ГМО, плесеней и микотоксинов, а содержание тяжёлых металлов не превысило предельно допустимого уровня. Отсутствуют и патогенные микроорганизмы, всевозможные стафилококки и зловредные колиформы (бактерии группы кишечной палочки).Так как этот хлеб позиционируют как продукт для здорового питания, Роскачество установило опережающие требования к содержанию пищевых волокон (не менее 6%), массовой доле зерновых продуктов (не менее 5%), фосфора (не более 135 мг/100 г) и соли (не более 1%). В области пищевых волокон вся исследованная продукция показала себя с наилучшей стороны. При этом владимирский хлеб «Шале» вошёл по этому показателю в ТОП-3 лучших (почти 20%). Также он в числе лидеров и по массовой доле зёрен (60 - 70%). Столь высоким результатам удивляться не стоит:«Наша лаборатория отвечает самым высоким стандартам, а комплекс производств оснащён высококлассным оборудованием, - говорит главный технолог АО «Владимирский хлебокомбинат» Ирина Бурова. Кроме того, у нас строжайший входной контроль сырья, его отбирают по высоким параметрам качества. Затем отрабатывают технологический процесс, на протяжении всех стадий изготовления продукта проводят полный контроль каждого звена производительной цепочки. Иными словами - контролируем каждую мелочь от момента входа сырья и до вывоза готовой продукции за стены предприятия».Секрет успехаИ ещё один очень приятный факт. Стандарт Роскачества установил повышенные требования к содержанию соли в хлебе. Это вполне логично, ведь в продукте, который становится неотъемлемой частью здорового рациона, должно быть не более 1 г соли на 100 г продукта, или не более 1%. И только у одного из 11 проверенных товаров - овсяного хлеба «Доволя Вкусное счастье», который пекут на Вязниковской площадке, содержание соли практически соответствует повышенным требованиям Роскачества.И здесь прекрасные показатели не стали удивительной неожиданностью. Всё дело в высокопрофессиональной работе наших хлебопёков:«Позиционирование многозерновых хлебов непосредственно направлено на важную тенденцию современного рынка продуктов питания - здоровый образ жизни. С каждым годом этот сегмент неуклонно растёт. Многие представительницы прекрасной половины человечества придерживаются диет, следят за своей фигурой и здоровьем. В сбалансированной пище нуждаются спортсмены и люди с активной жизненной позицией. Соответственно, рынок требует многофункциональных продуктов питания. Мы, в свою очередь, следим за чаяниями наших покупателей и стараемся им отвечать», - говорит директор по производству АО «Владимирский хлебокомбинат» Елена Лавриненко.В результате можно смело сказать - исследование, которое провело Роскачество, выявило высокое качество представленного на прилавках магазинов мультизернового хлеба. При этом для жителей нашего региона особенно важно напомнить, что хлеб, который рождается в цехах Владимирского и Вязниковского хлебокомбинатов, стал одним из лучших во всей стране. И на достигнутом наши земляки останавливаться не собираются:«Сейчас среднемесячные продажи многозерновых хлебов у нас составляют до 10 тонн готового продукта. В ближайшее время мы планируем развивать их линейку», - сказала Елена Лавриненко.