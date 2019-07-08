Собственники съемных квартир в Москве собираются пересмотреть систему ценообразования и повысить ставки найма на 7-10%.

Такие настроения связаны с тем, что в большинстве районов столицы ситуация с транспортной доступностью существенно улучшилась. В Москве открываются новые станции метро, действует МЦК – вариантов добраться из одного района в другой без пробок становится все больше.В итоге квартиры становятся более ликвидными, однако удорожание уместно лишь в пределах той суммы, которая ранее вычиталась из ставки за удаленность объекта от метро, говорится в сообщении компании "ИНКОМ-Недвижимость".Необходимость добираться до метро наземным транспортом делает съемную квартиру дешевле на 5-20% в зависимости от расстояния.