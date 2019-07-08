И вернул его в ЗакСобрание на доработку
И вернул его в ЗакСобрание на доработку
Владимир Сипягин не подписал Закон о внесении изменений в Закон Владимирской области «О межбюджетных отношениях». Глава региона вернул его в ЗакСобрание, так как считает, что предлагаемые изменения нужно доработать. С ним солидарен и прокурор Владимирской области Игорь Пантюшин.
Владимир Сипягин предлагает принять закон в предложенной им редакции или же создать согласительную комиссию, которая выработает согласованный текст по отклонённому главой региона закону.
В Белом доме сообщают, что процедуры возврата закона для дальнейшей доработки можно было избежать, если бы депутаты ЗС не спешили принять закон сразу в 2-х чтениях. На недопустимость спешки в столь важном вопросе и на необходимость доработки проекта этого закона обратил внимание Аркадий Боцан-Харченко, однако его позицию, к сожалению, не восприняли большинство депутатов.