И вернул его в ЗакСобрание на доработку

И вернул его в ЗакСобрание на доработкуВладимир Сипягин не подписал Закон о внесении изменений в Закон Владимирской области «О межбюджетных отношениях». Глава региона вернул его в ЗакСобрание, так как считает, что предлагаемые изменения нужно доработать. С ним солидарен и прокурор Владимирской области Игорь Пантюшин.Владимир Сипягин предлагает принять закон в предложенной им редакции или же создать согласительную комиссию, которая выработает согласованный текст по отклонённому главой региона закону.В Белом доме сообщают, что процедуры возврата закона для дальнейшей доработки можно было избежать, если бы депутаты ЗС не спешили принять закон сразу в 2-х чтениях. На недопустимость спешки в столь важном вопросе и на необходимость доработки проекта этого закона обратил внимание Аркадий Боцан-Харченко, однако его позицию, к сожалению, не восприняли большинство депутатов.