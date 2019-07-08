В турнире участвовали спортсмены из 12-ти стран

В турнире участвовали спортсмены из 12-ти странПредставитель Владимирской области, воспитанник владимирской СШОР по спортивной гимнастике имени Н.Г. Толкачева Кирилл Прокопьев завоевал «золото» в вольных упражнениях на Универсиаде-2019. Соревнования проходили в Италии с 3 по 7 июля. В турнире участвовали спортсмены из 12-ти стран.Помимо этого, Кирилл Прокопьев и его товарищ по команде – владимирец Илья Кибартас стали обладателями «бронзы» в командном многоборье.Всего российские гимнасты завоевали 13 медалей: золотую, 6 серебряных и 6 бронзовых. В общемедальном зачёте среди мужских и женских команд по спортивной гимнастике россияне заняли третье место.