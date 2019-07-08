Прокуратура провела проверку в деятельности органов местного самоуправления

Прокуратура провела проверку в деятельности органов местного самоуправленияАлександровская городская прокуратура провела проверку в деятельности органов местного самоуправления на предмет соблюдения законодательства в сфере обращения с ТКО.С 1 января этого года к полномочиям органов местного самоуправления относится определение схемы размещения мест для свалок и ведение реестра мест накопления ТКО. Однако выяснилось, что схемы размещения и реестры мест накопления отходов в Александрове, Каринском, Андреевском, Краснопламенском, Следневском сельских поселений администрация Александровского района так и не разработала и не утвердила.Аналогичные нарушения выявили в деятельности администрации Струнино. Городской прокурор главе администрации Александровского района и главе администрации Струнино внес представления. Выявленные нарушения устранены.