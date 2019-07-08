Сумма ущерба превысила миллион рублей

Сумма ущерба превысила миллион рублейУроженца Ленинградской области обвиняют в присвоении чужого имущества. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Зимой прошлого года в полицию обратился 40-летний владимирец. Мужчина рассказал, что планировал продать автомобиль «Фиат Дукато» и договорился со знакомым о содействии в поисках покупателя.Получив ключи от машины, злоумышленник скрылся и перестал выходить на связь. Сумма ущерба превысила миллион рублей.Весной мужчину задержали. Выяснилось, что он составил фиктивный договор купли-продажи, переоформил автомобиль на свою знакомую и потом продал его. Деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению.Уголовное дело направлено в суд. Автомобиль вернули законному собственнику.