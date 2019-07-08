Сейчас без боли рожает почти половина женщин

Сейчас без боли рожает почти половина женщинВ перинатальном центре во Владимире частота использования эпидуральной анестезии увеличилась более чем на 45% – с 1,6% в 2014 году до 45,6% в первом полугодии 2019 года.Эпидуральная анестезия – это самый эффективный вид обезболивания, который направлен на значительное снижение либо полное устранение болевых ощущений во время родов. Женщине вводят анестетик вокруг оболочки спинного мозга, и болевая импульсация от органов малого таза блокируется. Эпидуральная анестезия не влияет на ребенка и легко переносится роженицами, которая остается в полном сознании, что очень важно.Как рассказала главврач областного перинатального центра Надежда Туманова, качественное и безопасное обезболивание заметно повышает уровень оказания медпомощи пациенткам и позволяет сделать процесс родов максимально комфортным.