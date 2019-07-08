Обвиняемый под предлогом содействия в продаже завладел чужим транспортным средством.

Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего уроженца Ленинградской области. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ «Присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере».Зимой прошлого года в полицию обратился 40-летний местный житель. Мужчина рассказал, что планировал продажу принадлежащего ему автомобиля «Фиат Дукато» и договорился со знакомым о содействии в поисках покупателя, не наделяя его правом на заключение сделок по реализации транспортного средства.Получив ключи от авто, фигурант скрылся и перестал выходить на связь.Сумма ущерба, причиненного собственнику, превысила миллион рублей.Сотрудники полиции реализовали комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого весной текущего года злоумышленник был задержан.По версии следствия, фигурант, составив фиктивный договор купли-продажи, переоформил автомобиль на свою знакомую и впоследствии продал его. Вырученными деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Автомобиль, присвоенный фигурантом, был возвращен законному собственнику.