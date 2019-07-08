Его ищут больше двух месяцев
Его ищут больше двух месяцев
Во Владимирской области без вести пропал 40-летний Алексей Писцов из поселка Клязьменский Петушинского района. С 5 мая мужчина не выходит на связь. Как сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт», он может находиться в любом городе региона.
Приметы мужчины: рост 170 сантиметров, светло-русые волосы, серые глаза.
Он был одет в серую дубленку, серые брюки и чёрные полуботинки.
Если вам известно что-то о местонахождении мужчины, сообщите по номеру 112.