Его ищут больше двух месяцев

Его ищут больше двух месяцевВо Владимирской области без вести пропал 40-летний Алексей Писцов из поселка Клязьменский Петушинского района. С 5 мая мужчина не выходит на связь. Как сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт», он может находиться в любом городе региона.Приметы мужчины: рост 170 сантиметров, светло-русые волосы, серые глаза.Он был одет в серую дубленку, серые брюки и чёрные полуботинки.Если вам известно что-то о местонахождении мужчины, сообщите по номеру 112.