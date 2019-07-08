Парламентарии подготовят заявление о ситуации в Грузии и рассмотрят его в ходе пленарного заседания во вторник, 9 июля. Соответствующее решение единогласно принял Совет Госдумы, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Парламентарии подготовят заявление о ситуации в Грузии и рассмотрят его в ходе пленарного заседания во вторник, 9 июля. Соответствующее решение единогласно принял Совет Госдумы, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.Депутаты предложат правительству России запретить поставкигрузинских вина и вод в нашу страну. Кроме того, отметил Володин, на Советеобсуждалось прекращение денежных переводов с территории России в кавказскуюреспублику."Мы считаем недопустимыми оскорбления в адрес нашейстраны, угрозы в адрес наших граждан, оскорбления нашего президента", -подчеркнул спикер Госдумы.Володин отметил, что сегодня по объему денежных переводовРоссия занимает первое место. Причем за последние пару лет эти объемы выросли вполтора раза, достигнув в прошлом году 641 миллиона долларов.По словам спикера, к этой сумме нужноприбавить доходы, которые получает Грузия от продажи вина и вод в нашей стране,а также от туризма. "Получится порядка 10% от внутреннего валовогопродукта, который Грузия в целом получает как государство", – уточнил Володин.К кризису провела затеянная из-за океана провокация, норазобраться в ситуации грузины должны сами, уверен спикер. Оскорблять нашихграждан и президента не позволительно, подчеркнул Володин.Говоря о ситуации в Парламентской ассамблее ОБСЕ, спикерГосдумы назвал принятую в ней резолюцию недружественной по отношению к нашемугосударству. "Мы платим в бюджет Парламентской ассамблеи ОБСЕ более €200 тысяч,Грузия – €1,5 тысячи. Но при этом нарушают все нормы, правила,регламенты", – возмутился председатель нижней палаты.Напомним, накануне один из телеведущих на телеканале"Рустави 2" начал свою авторскую программу с ругани в адрес президентаРоссии. Произошедшее свидетельствует о том, что ситуация в Грузии продолжаетухудшаться, констатировал Вячеслав Володин."Постоянное провоцирование конфликта с Россией,дестабилизация политической обстановки нужны радикальным силам в Грузии, целькоторых – свержение действующей власти", – сказал спикер Госдумы.