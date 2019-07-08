Парламентарии подготовят заявление о ситуации в Грузии и рассмотрят его в ходе пленарного заседания во вторник, 9 июля. Соответствующее решение единогласно принял Совет Госдумы, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
Парламентарии подготовят заявление о ситуации в Грузии и рассмотрят его в ходе пленарного заседания во вторник, 9 июля. Соответствующее решение единогласно принял Совет Госдумы, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
Депутаты предложат правительству России запретить поставки
грузинских вина и вод в нашу страну. Кроме того, отметил Володин, на Совете
обсуждалось прекращение денежных переводов с территории России в кавказскую
республику.
"Мы считаем недопустимыми оскорбления в адрес нашей
страны, угрозы в адрес наших граждан, оскорбления нашего президента", -
подчеркнул спикер Госдумы.
Володин отметил, что сегодня по объему денежных переводов
Россия занимает первое место. Причем за последние пару лет эти объемы выросли в
полтора раза, достигнув в прошлом году 641 миллиона долларов.
По словам спикера, к этой сумме нужно
прибавить доходы, которые получает Грузия от продажи вина и вод в нашей стране,
а также от туризма. "Получится порядка 10% от внутреннего валового
продукта, который Грузия в целом получает как государство", – уточнил Володин.
К кризису провела затеянная из-за океана провокация, но
разобраться в ситуации грузины должны сами, уверен спикер. Оскорблять наших
граждан и президента не позволительно, подчеркнул Володин.
Говоря о ситуации в Парламентской ассамблее ОБСЕ, спикер
Госдумы назвал принятую в ней резолюцию недружественной по отношению к нашему
государству. "Мы платим в бюджет Парламентской ассамблеи ОБСЕ более €200 тысяч,
Грузия – €1,5 тысячи. Но при этом нарушают все нормы, правила,
регламенты", – возмутился председатель нижней палаты.
Напомним, накануне один из телеведущих на телеканале
"Рустави 2" начал свою авторскую программу с ругани в адрес президента
России. Произошедшее свидетельствует о том, что ситуация в Грузии продолжает
ухудшаться, констатировал Вячеслав Володин.
"Постоянное провоцирование конфликта с Россией,
дестабилизация политической обстановки нужны радикальным силам в Грузии, цель
которых – свержение действующей власти", – сказал спикер Госдумы.