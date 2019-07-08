Председатель Госдумы Вячеслав Володин оценил ситуацию в Грузии, где продолжает наращиваться антироссийская истерия. Спикер нижней палаты парламента назвал цель грузинских радикалов, втягивающих свою страну во все новые скандалы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин оценил ситуацию в Грузии, где продолжает наращиваться антироссийская истерия. Спикер нижней палаты парламента назвал цель грузинских радикалов, втягивающих свою страну во все новые скандалы.Антироссийская истерия несет в себе угрозу в первую очередь для самих грузинских властей. "Постоянное провоцирование конфликта с Россией, дестабилизация политической обстановки нужны радикальным силам в Грузии, цель которых – свержение действующей власти", – подчеркнул Вячеслав Володин.И нецензурные оскорбления президента России Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2" показали, что ситуация в стране продолжает ухудшаться. Спикер Госдумы отметил, что в происходящем нет ничего удивительного. По его словам, за действиями грузинских радикалов стоят Госдепартамент США и подконтрольные этому ведомству Михаил Саакашвили. Они уже давно строят свою политическую деятельность на основании русофобии."Очевидно, что произошедшее недавно в грузинском парламенте и вчерашняя выходка – звенья одной цепи", – рассказал Володин.Председатель нижней палаты парламента добавил, что напряжение в Грузии и дальше будет нагнетаться группой радикалов и их западными кураторами. "Только на этой волне они рассчитывают прийти к власти. Самостоятельная Грузия им не нужна", – уверен он.Напомним, в эфире программы "Постскриптум" на телеканале "Рустави 2" ведущий Георгий Габуния позволил себе матерные оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, его умерших родителей, а также всех россиян. Его слова вызвали большое возмущение, в том числе и в самой Грузии. У здания телеканала произошла стихийная акция протеста. Сотни жителей Тбилиси требовали уволить скандального журналиста.