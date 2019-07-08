В минувшую ночь на Фрунзенской набережной мотоцикл врезался в машину такси и мгновенно вспыхнул. Оба водителя были госпитализированы.

В минувшую ночь на Фрунзенской набережной мотоцикл на огромной скорости врезался в машину такси и мгновенно вспыхнул.По предварительной информации, причиной возгорания стало повреждение топливного бака мотоцикла, а виновником аварии стал таксист, внезапно повернувший перед встречным транспортом.Оба водителя были госпитализированы. Позже появилась неподтвержденная информация о том, что врачам не удалось спасти мотоциклисту жизнь, и он умер на операционном столе.