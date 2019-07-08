ВГТРК приглашает в студию телеканала Россия 1 тех, кто планировал принять участие в телемосте Надо поговорить!. В пресс-службе ВГТРК подчеркнули, что проект задумывался для того, чтобы простые люди попытались обсудить то, что объединяло россиян и украинцев в прошлом и объединяет в настоящем.

ВГТРК приглашает в студию телеканала "Россия 1" тех, кто планировал принять участие в телемосте "Надо поговорить!".В пресс-службе ВГТРК подчеркнули, что проект задумывался для того, чтобы простые люди попытались обсудить то, что объединяло россиян и украинцев в прошлом и объединяет в настоящем. Однако холдинг "не может не учитывать позицию украинских коллег, которые считают, что проведение телемоста может создать угрозу безопасности журналистов и их семей"."Принимая во внимание это обстоятельство, мы – со своей стороны – приглашаем российских и украинских участников 12 июля, в пятницу в студию телеканала "Россия 1" в Москве. Потому что убеждены: "Надо поговорить!" - заявили в пресс-службе ВГТРК.Планировалось, что телемост пройдет 12 июля на телеканалах "Россия 1" и NewsOne. Его ведущими должны были стать Андрей Малахов и Мария Ситтель, а в Киеве — Елена Кирик и Василий Голованов. Однако многие украинские политики стали выражать недовольство готовящемся телемостом. В итоге украинский телеканал отменил передачу из-за угроз, которые поступали его ведущим.Генпрокуратура Украины увидела в телепередаче "покушение на совершение государственной измены" и возбудила уголовное дело по соответствующей статье. Теперь организаторам грозит до 15 лет тюрьмы.