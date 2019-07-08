С 27 мая по 6 октября в культурном центре Гейдара Алиева в Баку проходит выставка Шедевры истории. Эта масштабная экспозиция имеет огромную историческую и культурную ценность для Азербайджана и всего культурного мира, так как позволяет перенестись в эпоху Эриванского ханства, со времен которого сохранилось крайне мало культурных объектов. На месте архитектурных шедевров той эпохи на территории Армении теперь стоят гостиницы и коньячный завод.

С 27 мая по 6 октября в культурном центре Гейдара Алиева в Баку проходит выставка "Шедевры истории". Эта масштабная экспозиция имеет огромную историческую и культурную ценность для Азербайджана и всего культурного мира, так как позволяет перенестись в эпоху Эриванского ханства, со времен которого сохранилось крайне мало культурных объектов. На месте архитектурных шедевров той эпохи на территории Армении теперь стоят гостиницы и коньячный завод.На выставке представлены образцы древнего азербайджанскогоискусства, коллекция предметов из дворца Эриванского хана и архив фотографийодного из основоположников русской фотографии Дмитрия Ермакова. В частности,здесь можно увидеть уникальные полотна из Сардарского дворца, который был окончательноразрушен в начале XX века, изображения героев восточных эпосов, эриванскихправителей и каджарского шаха. Они были написаны Мирзой Гадимом Иревани,уникальным азербайджанским мастером орнаментов и портретов.На выставке также можно увидеть фотоснимки Ермакова, накоторых во всех деталях представлен процесс уничтожения Эриванской крепости:самого Сардарского дворца и других зданий, в том числе мечетей икараван-сараев, находившихся некогда в центре города Еревана.Все эти объекты имеют чрезвычайное значение дляазербайджанской культуры, так как многие исторические памятники, находящиеся натерритории современной Армении, исчезли с лица земли. Президент АзербайджанаИльхам Алиев ранее заявлял, что нынешняя Армения находится на землях азербайджанскогоЭриванского ханства.По словам старшего научного сотрудника Института права иправ человека Национальной академии наук Азербайджана ,средневековый центр столицы Армении в настоящее время полностью разрушен, как иархитектурный слой азербайджанского зодчества. Были уничтожены стеныСардарского дворца, кладбища, мечети, позже изменены названия кварталов. Теперьна их месте построены гостиницы и завод по производству коньяка, а такжеадминистративные здания эпохи СССР.Власти Армении пытаются восстановить здания XIX-XX веков,хотя история Еревана уходит вглубь веков и начинается раньше Рима, этот городпретендует на звание древнейшего в мире, рассказывает Гусейнов."Азербайджан готов предоставить Армении старые чертежи для восстановленияистинного облика центра Еревана, если конечно у армянской стороны возникнеттакое желание", – приводит издание слова Фуада Ахундова -завсектором администрации президента Азербайджана Фуада Ахундова.Однако, как полагает Гусейнов, власти Армении пытаютсядоказать, что Эриванская крепость не относилась к архитектурному наследиюАзербайджана.Гусейнов отмечает, что во времена царской Руси появиласьтрадиция называть азербайджанские империи "персидскими", хотя Каджарскаяимперия была создана азербайджанцами, и следовательно все постройки тех временявляются историческим наследием Азербайджана.Уничтожение центра Еревана началось в 1950-60 годы. Этоподтверждает российский архитектор Андрей Иванов, который посвятил проблемесерию статей в армянских СМИ.После уничтожения Эриванской крепости была созданалегенда об урартской крепости под названием Эребуни, рассказывает Гусейнов."Все началось с того, что в 1950 годах советские археологи в Тейшебаини,на некотором расстоянии от Еревана нашли остатки урартской крепости, где былаобнаружена табличка с клинописью, где были прочитаны буквы "РБН". Это "РБН" незамедлительнобыли преподнесены армянской стороной, как слово "Эребуни" – Ереван. Так,найденная клинопись с "РБН" и была притянута за уши к истории Еревана", -пояснил эксперт.По его словам, эта версия была подвергнута жесткой критике состороны ученых по всему миру.