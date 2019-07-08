С 27 мая по 6 октября в культурном центре Гейдара Алиева в Баку проходит выставка Шедевры истории. Эта масштабная экспозиция имеет огромную историческую и культурную ценность для Азербайджана и всего культурного мира, так как позволяет перенестись в эпоху Эриванского ханства, со времен которого сохранилось крайне мало культурных объектов. На месте архитектурных шедевров той эпохи на территории Армении теперь стоят гостиницы и коньячный завод.
С 27 мая по 6 октября в культурном центре Гейдара Алиева в Баку проходит выставка "Шедевры истории". Эта масштабная экспозиция имеет огромную историческую и культурную ценность для Азербайджана и всего культурного мира, так как позволяет перенестись в эпоху Эриванского ханства, со времен которого сохранилось крайне мало культурных объектов. На месте архитектурных шедевров той эпохи на территории Армении теперь стоят гостиницы и коньячный завод.
На выставке представлены образцы древнего азербайджанского
искусства, коллекция предметов из дворца Эриванского хана и архив фотографий
одного из основоположников русской фотографии Дмитрия Ермакова. В частности,
здесь можно увидеть уникальные полотна из Сардарского дворца, который был окончательно
разрушен в начале XX века, изображения героев восточных эпосов, эриванских
правителей и каджарского шаха. Они были написаны Мирзой Гадимом Иревани,
уникальным азербайджанским мастером орнаментов и портретов.
На выставке также можно увидеть фотоснимки Ермакова, на
которых во всех деталях представлен процесс уничтожения Эриванской крепости:
самого Сардарского дворца и других зданий, в том числе мечетей и
караван-сараев, находившихся некогда в центре города Еревана.
Все эти объекты имеют чрезвычайное значение для
азербайджанской культуры, так как многие исторические памятники, находящиеся на
территории современной Армении, исчезли с лица земли. Президент Азербайджана
Ильхам Алиев ранее заявлял, что нынешняя Армения находится на землях азербайджанского
Эриванского ханства.
По словам старшего научного сотрудника Института права и
прав человека Национальной академии наук Азербайджана ,
средневековый центр столицы Армении в настоящее время полностью разрушен, как и
архитектурный слой азербайджанского зодчества. Были уничтожены стены
Сардарского дворца, кладбища, мечети, позже изменены названия кварталов. Теперь
на их месте построены гостиницы и завод по производству коньяка, а также
административные здания эпохи СССР.
Власти Армении пытаются восстановить здания XIX-XX веков,
хотя история Еревана уходит вглубь веков и начинается раньше Рима, этот город
претендует на звание древнейшего в мире, рассказывает Гусейнов.
"Азербайджан готов предоставить Армении старые чертежи для восстановления
истинного облика центра Еревана, если конечно у армянской стороны возникнет
такое желание", – приводит издание слова Фуада Ахундова -
завсектором администрации президента Азербайджана Фуада Ахундова.
Однако, как полагает Гусейнов, власти Армении пытаются
доказать, что Эриванская крепость не относилась к архитектурному наследию
Азербайджана.
Гусейнов отмечает, что во времена царской Руси появилась
традиция называть азербайджанские империи "персидскими", хотя Каджарская
империя была создана азербайджанцами, и следовательно все постройки тех времен
являются историческим наследием Азербайджана.
Уничтожение центра Еревана началось в 1950-60 годы. Это
подтверждает российский архитектор Андрей Иванов, который посвятил проблеме
серию статей в армянских СМИ.
После уничтожения Эриванской крепости была создана
легенда об урартской крепости под названием Эребуни, рассказывает Гусейнов.
"Все началось с того, что в 1950 годах советские археологи в Тейшебаини,
на некотором расстоянии от Еревана нашли остатки урартской крепости, где была
обнаружена табличка с клинописью, где были прочитаны буквы "РБН". Это "РБН" незамедлительно
были преподнесены армянской стороной, как слово "Эребуни" – Ереван. Так,
найденная клинопись с "РБН" и была притянута за уши к истории Еревана", -
пояснил эксперт.
По его словам, эта версия была подвергнута жесткой критике со
стороны ученых по всему миру.