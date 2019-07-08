Последние данные в России неутешительны: разводом заканчивается более 50% браков. Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения выяснили, что же является основными причинами до распада семей.

Последние данные в России неутешительны: разводом заканчивается более 50% браков. Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения выяснили, что же является основными причинами до распада семей.Эксперты ВЦИОМ провели массовый опрос среди российских граждан. Как оказалось, основным фактором,ведущем к расторжению брака, является бедность.Более 46% респондентов заявили, что на такой шаг их подтолкнуло отсутствие работы и, соответсвенно, нехватка средств. У людей просто-напросто нет возможности прокормить семью.22% участников в опросе считают, что главной причиной являются измены. Также этому может поспособствовать чрезмерная ревность одного из супругов.По данным "", отдельная категория граждан утверждают, что нет ничего хуже эгоизма и недопонимания между партнерами. Для них это является базисом для разрыва. Этого мнения передерживаются 21% респондентов.Также стоит отметить, что 15% опрошенных уверяют, что в случае развода больше всех пострадает ребенок. Потому что ни один из родителей не сможет воспитать его в полной мере, ведь малышу нужна и материнская, и отцовская забота. Собственно, 10% категорично настроены и считают, что разрывать законные отношения нельзя ни при каких обстоятельствах.